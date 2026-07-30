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Бійці ГУР знищили дороговартісну станцію РЕБ окупантів в Криму

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Бійці ГУР знищили дороговартісну станцію РЕБ окупантів в Криму

У ніч із 26 на 27 липня 2026 року бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України поблизу мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму вистежили та уразили станцію комплексу РЕБ "Мурманск-БН", повідомляє пресслужба ГУР.

"Береговий комплекс РЕБ "Мурманск-БН" російської окупаційної армії призначений для ведення радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на короткохвильовому діапазоні з дальністю до 5 000 км", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

#реб #гур_мо #ураження
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