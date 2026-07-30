Сили оборони збили 55 ракет та 265 БПЛА росіян – ПС ЗСУ

У ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 284 БпЛА різних типів: 4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс; 9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23; 61 крилату ракету Х-101/Калібр; 284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина. Також атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливістю масованої атаки стало одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів: 1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23; 54 крилаті ракети Х-101/Калібр; 265 ворожих БпЛА різних типів", – повідомили в ПС ЗСУ.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях й падіння збитих (уламки) на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України залишаються декілька ударних БпЛА.