Поліція Польщі підтвердила появу вирви та уламків невідомого об'єкта на сході країни

У Люблінському воєводстві Польщі поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об'єкта, наразі тривають оперативні заходи.

Як повідомляє польська поліція в соцмережі Х, вранці четверга правоохоронці отримали повідомлення про те, що в Білгорайському районі між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Біскупіце було чутно потужний гуркіт.

"На місце події черговий диспетчер направив поліцейські патрулі. Після 5:00 поліцейські між селами Тарнава-Колонія та Токари на полі, на відстані близько 2 км від забудови, виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об'єкта", – йдеться у повідомленні.

Зараз це місце охороняють поліцейські. Про подію повідомлено відповідні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової охорони та Окружну прокуратуру в Любліні. На місце події направлено поліцейських, які займаються боротьбою з тероризмом.

Як повідомлялося, Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч на четвер. Зокрема, у Львові вже відомо про 30 постраждалих. Також є жертви і постраждалі у Кривому Розі відповідно у кількості шести і восьми людей.