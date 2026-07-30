Ворог обстріляв Херсонщину, двоє загиблих і 10 людей постраждали, з них одна дитина

Російські війська обстріляли Херсонську область, двоє загиблих і 10 людей постраждали, серед постраждалих дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Інгулець, Лиманець, Понятівка, Чайкине, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Берислав, Раківка, Урожайне, Тополине, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Новокаїри, Миролюбівка, Заможне, Сагайдачне, Біляївка, Тягинка, Високе, Бургунка, Одрадокам'янка, Таврійське та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, автозаправну станцію, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Між тим, в середу зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.