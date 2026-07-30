Окупанти за добу втратили 1360 осіб та 442 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1360 окупантів, три танка, 41 артсистему, п'ять бронемашин, 1362 БПЛА, а також 442 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 444 810 (+1 360) осіб, танків – 12 230 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 049 (+5) од, артилерійських систем – 47 003 (+41) од, РСЗВ – 1 976 (+3) од, засоби ППО – 1 522 (+1) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 071 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 434 140 (+1 362) од, крилаті ракети – 4 950 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 127 621 (+440) од, спеціальна техніка – 4 480 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.