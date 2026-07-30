Уже 26 постраждалих у Львові внаслідок ракетного удару, триває операція порятунку людей

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До 26 зросла кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову, рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів, повідомив міський голова Андрій Садовий та начальник ОВА Максим Козицький.

"Близько 4:45 Львів зазнав ракетної атаки. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Станом на зараз відомо про близько 20 постраждалих", – йдеться в його телеграм-каналі.

Як зазначається, рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки.

За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 20 людей.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 26. 15 людей госпіталізували. Серед потерпілих є діти. Одна дитина – в лікарні", – пише він к телеграмі.