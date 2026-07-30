До 15 зросла кількість постраждалих у Львові, врятували ще сімох

До восьми зросла кількість постраждалих у Львові, врятували ще сімох, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Львів. 8 людей травмовано та 7 врятовано внаслідок російського удару", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Зазначається, що в місті зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди.

У місцях влучань виникли пожежі. Підрозділи ДСНС ліквідовують осередки загорянь та наслідки атаки.

На місцях працюють усі екстрені служби, додали у відомстві.

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. З них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника. Під руїнами є люди.

Як повідомлялося, у Львові внаслідок російської ракетної атаки є пошкодження житлових будинків, п'ятеро людей поранені, повідомив міський голова Андрій Садовий