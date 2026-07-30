Через масовану атаку РФ на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, десятеро постраждали

Російські окупанти здійснили масовану атаку Дніпропетровської області, загинули шестеро людей і десятеро постраждалих, пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Шестеро людей загинули, 10 дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти", – написав він у телеграмі.

Ганжа зазначив, що на Криворіжжі противник завдав ракетного удару по Новопільській громаді. Зруйновані приватні будинки. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей – дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. Вісім людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині від атак безпілотниками потерпали райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджена заправка. Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Як повідомлялося, шестеро людей, серед яких двоє дітей, загинули та ще восьмеро, зокрема двоє дітей, дістали поранень унаслідок влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Кривому Розі, аварійно-рятувальна операція триває, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.