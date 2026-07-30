Сили ППО знешкодили над Черкащиною 9 ракет і 16 БпЛА, постраждалих немає – ОВА

Сили протиповітряної оборони вночі знешкодили над Черкаською областю дев'ять російських ракет і 16 безпілотників, постраждалих немає, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"У межах області силами та засобами ППО знешкоджено 9 російських ракет і 16 БпЛА. Травмованих немає", – написав він у телеграмі.

За словами Табурця, на Уманщині уламки ракети впали в районі житлової забудови, внаслідок чого загорілися нежитловий будинок і господарська споруда. Пожежі оперативно ліквідували.

У Золотоніському районі через падіння уламків безпілотника на проїжджу частину пошкоджено кілька сусідніх домоволодінь. В іншому випадку виникла пожежа на відкритій території. Крім того, уламками збитої повітряної цілі пошкоджено майно місцевого агропідприємства.

Начальник ОВА зазначив, що обстеження території триває, на місцях працюють усі необхідні служби.

"Враховуючи жнива, прошу аграріїв і всіх, хто зараз працює в полі, бути максимально уважними. Не наближайтеся до збитих цілей. Про виявлені уламки – негайно повідомляйте на 101, 102", – наголосив Табурець.