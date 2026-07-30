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Через атаку РФ на Полтавщині загинула людина, пошкоджено термінал "Нової пошти" та склади

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Через атаку РФ на Полтавщині загинула людина, пошкоджено термінал "Нової пошти" та склади
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками в ніч на четвер по Полтавській області, внаслідок чого загинула людина та зафіксовано влучання по складських приміщеннях, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Вночі ворог вчергове атакував Полтавщину. У Полтавському районі зафіксовано влучання БпЛА по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав він у телеграмі.

Також було атаковано термінал "Нової пошти". Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією – без травмованих.

Крім того, в Лубенському районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

 

#полтавська_область #обстріл #нова_пошта
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