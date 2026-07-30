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П'ятеро людей постраждали на Київщині внаслідок нічної масованої атаки РФ – ОДА

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П'ятеро людей постраждали на Київщині внаслідок нічної масованої атаки РФ – ОДА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

П'ятеро людей постраждали у Київській області внаслідок нічної масованої атаки РФ, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Руслан Олійник.

"У Броварському районі постраждали п'ятеро людей. Серед них неповнолітній та двоє жінок. Троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом допомогу надали на місці. Вся необхідна медична допомога надається", – написав він у Facebook.

Олійник додав, що внаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. На місці працюють всі відповідні оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

 

#київська #обстріл
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