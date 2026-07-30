Росіяни атакували Запорізьку область, троє поранених

Російські війська на ранок четверга завдали більше 800 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, внаслідок три людини постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 850 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 16 авіаударів по Річному, Комишувасі, Юліївці, Юрківці, Зеленому, Ясній Поляні, Шевченківському, Новоіванівці, Преображенці, Червоній Криниці, Широкому, Омельнику, Вільнянці.

За його словами, 590 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Балабине, Веселянку, Канівське, Розумівку, Червонодніпровку, Лисогірку, Біленьке, Новояковлівку, Новотроїцьке, Вільнянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Оленокостянтинівку, Криничне, Добропілля.

Також 244 артудари прийшлися по Річному, Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Косівцевому, Добропіллю.

Крім того, надійшло 45 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.