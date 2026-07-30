Один загиблий і двоє постраждалих у Києві внаслідок нічної ворожої атаки – поліція

Один загиблий і двоє постраждалих у Києві внаслідок нічної ворожої атаки, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У ніч на 30 липня російські війська завдали чергового удару по столиці балістичними ракетами. Пошкоджень зазнали об'єкти у Оболонському та Святошинському районах. Загинув 31-річний чоловік, ще двоє, віком 30 та 53 років – отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті пошкоджено житлові будинки, ринок, гаражний кооператив, складські приміщення та автомобілі.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки збройної агресії Росії та фіксують черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Як повідомлялося, в Києві в ніч на четвер внаслідок російського обстрілу загинула людина.