30 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 липня Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Міжнародний день дружби, Всесвітній день вишивки, Всесвітній день сноркелінгу, День книги в м’якій обкладинці, День свекра.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.

День 1617 Російська агресія - Day 1617 Russian aggression

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/68/192.

У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила цей день Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми. Він був запроваджений з метою підвищення обізнаності громадян щодо глобальної проблеми торгівлі людьми та залучення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього жахливого злочину.

Міжнародний день дружби

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/65/275.

Заснував це свято в 1958 році в Парагваї доктор Артеміо Брачіо під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско. Відтоді цей день став символом тепла, доброти та спільності. А саму дату проголосила Генеральна Асамблея ООН 2011 року. Цього дня ми нагадуємо собі, як важливо мати справжніх друзів та підтримувати дружні стосунки.

Всесвітній день вишивки

Це неофіційне свято започаткувала шведська організація "Broderiakademin, BRAK" 2011 року. Вишивка — це мистецтво оздоблення тканини візерунками за допомогою голок та ниток. Вишивка має різні стилі та техніки, і вона завжди була важливою частиною культурної спадщини не лише українців, але й інших народів світу.

Всесвітній день сноркелінгу

Всесвітній день сноркелінгу, який відзначається щорічно 30 липня, запрошує ентузіастів різного віку дослідити захоплюючий підводний світ. Практика, яка вимагає мінімального обладнання та підготовки, робить його популярним заняттям як для туристів, так і для шукачів пригод.

День свекра

Свекор - це родич жінки, якого вона отримує після заміжжя: батько її чоловіка. Якщо жінка зі свекром налагоджують гарні відносини, нерідко свекор стає другим татом для дружини свого сина та піклується про неї. Мудрість свекра здатна подолати конфлікти подружжя.

Народилися в цей день:

165 років від дня народження Любові Олександрівни Яновської (1861–1933), української письменниці, громадсько-політичної діячки, членкині Української Центральної Ради;

90 років від дня народження Миколи Григоровича Полоза (1936–2016), українського композитора, диригента;

85 років від дня народження Костянтина Миколайовича Тищенка (1941), українського мовознавця, перекладача, педагога;

80 років від дня народження Ольги Дмитрівни Ліфоренко (1946), української піаністки, педагогині;

80 років від початку (29.07–15.10.1946) Паризької мирної конференції – міжнародного дипломатичного форуму, покликаного підготувати тексти мирних договорів учасників антигітлерівської коаліції із союзниками нацистської Німеччини в Другій світовій війні.

Ще цього дня:

1793 - У Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 - У Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1900 - У Британії забороняють дитячу працю в шахтах;

1920 - Створюють Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця;

1956 - На американських доларах з'явиляється гасло "In God We Trust";

1974 - Квебек оголошує французьку мову єдиною офіційною;

1984 - На телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 - Американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Церковне свято

День пам’яті святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших

Сила був одним з апостолів від 70, які служили разом із апостолом Павлом. В Єрусалимській Церкві він був поважаним чоловіком, "начальником між братіями". Пізніше Сила став єпископом у Коринті.

Силуан також був апостолом від 70 та співпрацював із апостолом Павлом. Після проповіді в різних містах він став єпископом у Фессалоніці. Андронік також належав до апостолів від 70. Він був єпископом Паннонійським.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.

З прикмет цього дня:

На липі жовтіє листя - осінь буде ранньою і з коротким бабиним літом; повітрям літає багато павутини - до спеки; якщо настала прохолода, то протримається недовго і зміниться спекою; вода в річці холодна - до прохолодного серпня.

30 липня - свято Сили, коли колоски наливаються. Якщо пшениця ставала товстішою до цього дня, то чекали гарного врожаю, а якщо залишалася худою, то вже не вродить.

У День Сили, за давніми віруваннями, тіло стає сильнішим і легко переносить працю, тому потрібно гарненько попрацювати. У працьовитих господарів буде багато овочів і здорова худоба.

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