Шестеро загиблих і восьмеро постраждалих у Кривому Розі внаслідок влучання балістичної ракети у житловий будинок – Вілкул

Шестеро людей, серед яких двоє дітей, загинули та ще восьмеро, зокрема двоє дітей, дістали поранень унаслідок влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Кривому Розі, аварійно-рятувальна операція триває, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"У селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети Іскандер-М, випущеної з Воронежа, по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих. Ще 8 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – хлопчики 6 та 15 років", – написав він у телеграмі.

За його словами, аварійно-рятувальна операція ще триває, йде розкопка руїн. Вілкул додав, що кількість жертв може збільшитись.

Пораненим надається вся необхідна допомога.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) згодом зазначили, що в селищі Радушне Криворізького району рятувальники врятували з-під завалів зруйнованого будинку 2 дітей.

Повідомляється, що ударом повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще п'ять. Спалахнуло кілька пожеж, що рятувальники вже ліквідували.

Між тим, під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.