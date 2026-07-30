У Львові через ракетну атаку пошкоджені житлові будинки, п'ятеро постраждалих

У Львові внаслідок російської ракетної атаки є пошкодження житлових будинків, п'ятеро людей поранені, повідомив міський голова Андрій Садовий у соцмережах, голова Львівської міської військової адміністрації Максим Козицький

"Горять житлові будинки на вулицях Патона та Виговського", – написав він у телеграмі.

Перед цим голова МВА Козицький повідомляв, що у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники.

Згодом він додав, що надходять повідомлення про постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Садовий пізніше додав, що Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих у Львові, які потребують госпіталізації.

Джерела: https://t.me/andriysadovyi/3708

https://t.me/andriysadovyi/3711

https://t.me/kozytskyy_maksym_official/31886

https://t.me/andriysadovyi/3713