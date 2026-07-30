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Події

У Києві внаслідок російської атаки загинула людина

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У Києві в ніч на четвер внаслідок російського обстрілу загинула людина.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах, станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19314

#київ #атака #жертва
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