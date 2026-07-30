У Києві внаслідок російської атаки загинула людина

У Києві в ніч на четвер внаслідок російського обстрілу загинула людина.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах, станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19314