У Києві внаслідок російської атаки загинула людина

У Києві в ніч на четвер внаслідок російського обстрілу загинула людина.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах, станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19314
У Києві в ніч на четвер внаслідок російського обстрілу загинула людина.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація у соцмережах, станом на 2:55, на жаль, підтверджено загибель однієї людини.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19314
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