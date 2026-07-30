Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Японії у зв'язку з людськими жертвами внаслідок землетрусів.

"Будь-яка втрата людських життів – це жахливо, особливо коли їх забирає війна чи стихія. Ми в Україні уважно слідкуємо за повідомленнями про землетрус у Японії. Наші співчуття прем'єр-міністерці Санае Такаїчі та народу Японії. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим і сил усім громадам, яких це торкнулося", – написав Зеленський у соцмережі Х.

Як повідомлялося, сильний землетрус магнітудою 5,8 зафіксовано в середу в районі японського острова Кюсю, повідомляє "Кіодо" з посиланням на метеорологічне агентство Японії.

У вівторок у тій самій префектурі стався землетрус магнітудою 7,1. Влада повідомила про 18 загиблих і щонайменше 63 постраждалих. Близько 40 тис. домогосподарств у Японії залишилися без електроенергії. Землетрус також спричинив пошкодження будівель, доріг та пожежі.

У зв'язку з загрозою повторення підземних поштовхів влада закликала щонайменше 300 тисяч людей евакуюватися.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2082537674007527662