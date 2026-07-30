Українські шпажисти стали віцечемпіонами світу в командних змаганнях

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібні медалі чемпіонату світу-2026, що проходить у Гонконзі.

У складі команди виступали Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк. Це друга медаль України на нинішньому чемпіонаті світу та шостий в історії випадок, коли українські шпажисти підіймалися на п'єдестал світової першості в командних змаганнях.

На шляху до фіналу українці перемогли збірні Швеції (45:35), Польщі (41:40), Швейцарії (39:37) та Ізраїлю (45:44). У фінальному поєдинку команда України поступилася збірній Казахстану з рахунком 40:45.

Для Романа Свічкаря це третя медаль чемпіонатів світу в кар'єрі, для Нікіти Кошмана – друга, тоді як Євген Макієнко та Михайло Краснюк уперше стали призерами світової першості.

Востаннє чоловіча збірна України зі шпаги здобувала медаль чемпіонату світу у 2019 році, коли також виборола срібло.

Джерело: https://www.nffu.org.ua/competition/wch-2026-hkg-d8-epee-m-team-silver/