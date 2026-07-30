Федоров пов'язав свою відставку з реформою оборонних закупівель

Колишній міністр оборони Михайло Федоров припустив, що справжньою причиною його відставки, на його думку, стала реформа системи оборонних закупівель, яка викликала незадоволення серед певних зацікавлених груп.

"Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати саме процеси в цьому напрямку, викликала велике незадоволення у багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти такий негатив не тільки навколо президента, а й загалом у медіапросторі", – сказав Федоров в інтерв'ю "Українській правді".

За словами ексміністра, ще з початку квітня він помічав посилення тиску на Міністерство оборони, зокрема через публічні атаки та дії правоохоронних органів, що, на його думку, було пов'язано зі змінами, які команда розпочала в системі оборонних закупівель.

Водночас Федоров зазначив, що не хоче будувати теорії щодо своєї відставки. Він наголосив, що не боровся з конкретними людьми чи групами, а прагнув змінити саму систему. Серед головних завдань Федоров назвав запуск тендерів, перебудову управління в Міноборони та новий підхід до добору працівників відповідно до цілей реформ.

За його словами, він сприймав тиск з різних сторін як частину процесу та вважав, що для розв'язання проблем потрібно насамперед змінити фундаментальні принципи роботи відомства.

За словами Федорова, він також попереджав Зеленського про можливу кампанію дискредитації через те, що зачепив інтереси різних груп.

"Десь у квітні я попередив президента: дивіться, зараз до вас будуть приходити і говорити, що зі мною щось не так, що в мене політичні амбіції, що в мене є дронові компанії, що я зламав якісь процеси і т.д. Ви повинні кросчекинг робити цієї інформації в мене, тому що я наступив на інтереси багатьох людей і компаній. І тут потрібна ваша підтримка", – сказав він.

На його думку, тиск посилювався з кожним місяцем, зрештою, ставши одним із чинників зміни уряду та його звільнення.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/articles/2026/07/29/8046455/?fbclid=IwY2xjawTXQJhwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMVJXNEJycGozQW5UVHpHMmJzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEebwnIKyYNXCYtV3zq42K_hs0ASgC_PYptDdHaVUfjfHoW-yQbcdQ3T6VbTcM_aem_SSweiGdbdwvhjywzKGJYcA