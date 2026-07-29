Кабмін повторно направив в Раду законопроєкт про оподаткування імпортних посилок до EUR150

Уряд повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який вводить податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні поштові відправлення в Україну вартістю до EUR150, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграм ввечері у середу.

"Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку", – зазначив він.

Прем'єр наголосив, що українські виробники та продавці сплачують ПДВ, тоді як частина імпортних товарів має податкову перевагу.

"Неприпустимо, що українські виробники, наприклад, у легкій промисловості, сплачують податки, тоді як громадяни купують на іноземних маркетплейсах одяг і такі ж самі товари не оподатковуються взагалі. Як неприпустимо те, що низка недобросовісних гравців дроблять посилки і ухиляються від сплати податків", – заявив голова уряду.

Корецький також зауважив, що скасування пільги, яка існує сьогодні, приведе українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

"Важливо: приватні подарунки вартістю до EUR45, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться", – додав прем'єр.

За його словами, нові правила, якщо депутати підтримають це рішення, почнуть діяти з 2027 року, тож бізнес, маркетплейси та оператори доставки матимуть час підготуватися.

Окремо Корецький доручив Міністерству фінансів та всім відповідальним органам якісно відпрацювати це питання з парламентарями на рівні комітетів і з представниками всіх фракцій та груп, а також детально роз'яснити громадськості норми законопроєкту та необхідність його ухвалення.

Як повідомлялося, прийняття Верховною Радою законопроєкту щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні третього траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

У оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/84

https://mof.gov.ua/uk/memorandum_of_economic__financial_policies-677