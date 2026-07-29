Федоров: реформу мобілізації планували запустити в серпні, а у вересні вона мала змінити ситуацію з комплектуванням війська

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації планували представити у липні, запустити в серпні, а вже у вересні вона мала суттєво змінити ситуацію з комплектуванням війська.

"Наша задача була в липні її вже показати і запустити в серпні для того, щоб у вересні у нас вже не було взагалі цієї проблеми. От такий був таймлайн, я його показував депутатам і напевно про нього говорив публічно", – заявив Федоров в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, обговорення змін триває в Міністерстві оборони. Федоров висловив сподівання, що нове керівництво продовжить їхню реалізацію.

Ексміністр пояснив, що мобілізацію варто розглядати як один з етапів ширшої системи комплектування війська. На його думку, насамперед потрібно було змінити самі умови служби, зокрема, запровадити визначені терміни, контракти, гідну оплату та можливості для професійного розвитку.

Федоров зазначив, що люди часто не йдуть до війська через страх померти, тому держава має пояснювати, що служба не обмежується лише бойовими посадами, а також забезпечувати військовим справедливі умови.

Одним зі шляхів посилення війська він назвав залучення іноземців. На думку Федорова, у перспективі вони можуть становити до 50% військових на першій лінії або серед штурмовиків. Також він нагадав про підвищення виплат штурмовикам і піхоті до 7 тисяч доларів, переведення військових у межах корпусів, а також запровадження контрактів і термінів служби.

Водночас Федоров визнав, що команда припустилася помилок у комунікації реформи, оскільки план змін варто було винести на публічне обговорення.

Крім того, ексміністр зазначив, що на день його звільнення була запланована зустріч із ключовими учасниками реформи мобілізації, під час якої він мав підписати наказ про перші зміни в роботі територіальних центрів комплектування. За його словами, йшлося, зокрема, про скасування практики використання балаклав, зміни щодо роботи камер у ТЦК та запровадження цифрових рішень.

Ексміністр наголосив, що його команда рухалася за затвердженим планом і до звільнення вже встигла реалізувати перший етап реформи. За його словами, у червні Міноборони запустило зміни, пов'язані з термінами служби, відстрочками, підвищенням виплат військовим, залученням іноземців та можливістю переведення між підрозділами.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/articles/2026/07/29/8046455/?fbclid=IwY2xjawTXQJhwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMVJXNEJycGozQW5UVHpHMmJzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEebwnIKyYNXCYtV3zq42K_hs0ASgC_PYptDdHaVUfjfHoW-yQbcdQ3T6VbTcM_aem_SSweiGdbdwvhjywzKGJYcA