Кабмін оновив статут "Енергоатома" для швидкого перезавантаження управління компанією – прем'єр

Уряд на засіданні у середу оновив статут НАЕК "Енергоатом", який запроваджує сучасні стандарти корпоративного управління, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Рухаємося у напрямку системного перезавантаження корпоративного управління державними підприємствами. Це дозволить швидко перезавантажити управління компанії та сформувати команду топ-менеджмента. Що саме головне – без затягувань та штучних перешкод", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів.

У телеграм прем'єр додав, що уряд продовжить усувати недоліки корпоративного управління в державних підприємствах, які продемонстровала справа "Енергоатома", за допомогою комплексного плану дій. Він нагадав, що у тісній співпраці з міжнародними партнерами вже була призначена нова наглядова рада "Енергоатома", заповнені вакантні посади в наглядовій раді "Укргідроенерго" та "Укренерго", а також призначені шість членів до наглядової ради "Нафтогазу".

"Ми також скасували норму, запроваджену постановою КМУ № 1441, тим самим відновивши незалежну оцінку діяльності рад директорів", – наголосив Корецький.

У оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з Міжнародним валютним фондом, Україна взяла зобов'язання також до кінця липня 2026 року сформувати наглядову раду Оператора ГТСУ та внести зміни до статутів НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" відповідно до переглянутої Політики державної власності.

Окрім того заплановано до кінця серпня 2026 року обрати нового генерального директора НАЕК "Енергоатом" за конкурсною процедурою на основі конкурсу, що базуватиметься на професійних компетенціях, з перевіркою доброчесності простою більшістю голосів наглядової ради на основі конкурсу, що розпочався у червні.

"До кінця вересня 2026 року ми оберемо нового генерального директора Оператора ГТСУ та заповнимо вакантну посаду державного представника у наглядовій раді "Нафтогазу", – йдеться також у оновленому меморандумі з МВФ.

Також до кінця грудня 2026 року має бути завершений комплексний фінансовий та операційний аналіз, проведений незалежною компанією за підтримки незалежного зовнішнього юридичного радника, зосереджений на ключових періодах, операціях, рішеннях з питань управління та прогалинах у системі контролю, що мають відношення до ймовірної корупційної схеми "Операція Мідас" в "Енергоатомі".

"Паралельно з цим ми також проведемо комплексну оцінку корпоративного управління "Енергоатомом" відповідно до розпорядження КМУ №1223-р", – сказано в меморандумі.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/83

https://mof.gov.ua/uk/memorandum_of_economic__financial_policies-677