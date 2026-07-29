Федоров заявив, що Драпатий має всі можливості продовжити розпочату трансформацію армії

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий має всі можливості для продовження трансформації українського війська, започаткованої його командою.

"Я думаю, що зараз у Драпатого є всі можливості реалізувати ці асиметричні ідеї по трансформації війська, які ми почали", – сказав Федоров в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, Міністерство оборони вже запровадило низку змін, зокрема терміни служби, механізми відстрочки та контрактну систему, а нині ці рішення потребують подальшого нормативного оформлення всередині Збройних сил.

Федоров також висловив переконання, що контракти для громадян віком 18-24 років, запроваджені до його звільнення, продовжать діяти.

"Вони були до мого звільнення і будуть після мого звільнення. Я думаю, що все буде добре", – зазначив він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WbjYc4-OuT0