Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що хотів би завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів хорошу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та хотів би, щоб війна в Україні завершилася.

"Було добре. Знаєте, він займається своєю справою. Я б хотів, щоб він поклав край війні", – сказав Трамп журналістам, коментуючи зустріч із Зеленським.

За словами президента США, він підтримує робочі відносини як із Зеленським, так і з Володимиром Путіним.

"Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні. Домогтися, щоб війна закінчилася", – зазначив Трамп.

Він також заявив, що, за його словами, минулого місяця у війні загинули "25 тис. людей".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sCPQKhHlN9k