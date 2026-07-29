Відновлення нормальної роботи портів перебуває на особистому контролі президента – Корецький

Кабінет міністрів України спільно з дипломатичним корпусом, військовими та іншими відповідальними державними інституціями цілодобово працює над відновленням нормальної роботи українських портів, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Над відновленням нормальної роботи портів працюють Уряд, дипломатичний корпус та всі відповідальні державні інституції у режимі 24/7. Це питання на особистому контролі у президента України", – написав Корецький у телеграмі.

За його словами, відновлення стабільної роботи портів має критичне значення для української економіки та глобальної продовольчої безпеки.

Прем'єр зазначив, що Україна координує роботу з міжнародними партнерами та працює над диверсифікацією каналів поставок.

"Особлива роль і залученість у військових. Від них багато залежить", – наголосив Корецький.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/82