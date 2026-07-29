Кабмін розподілив 419 млн грн для шести прифронтових областей – Корецький

Кабінет міністрів України розподілив 419 млн грн для шести прифронтових обласних військових адміністрацій, які будуть спрямовані на оплату праці працівників, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Сьогодні Уряд розподілив 419 млн грн для 6 обласних військових адміністрацій – Сумської, Одеської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей", – йдеться в його телеграм-каналі ввечері середи.

Корецький зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на оплату праці працівників обласних і районних військових адміністрацій.

"Люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах. Наш обов'язок – надати всю необхідну підтримку", – наголосив прем'єр.

Він розповів, що відвідав Сумщину з першою робочою поїздкою. За його словами, регіон щодня перебуває під ворожими обстрілами, а мешканці живуть і працюють у надзвичайно складних умовах.

"Наш обов'язок надати всю необхідну підтримку. Всі прифронтові регіони повинні мати особливу увагу та підтримку уряду", – підкреслив прем'єр.

Він додав, що також доручив Міністерству у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб до середини серпня підготувати рішення щодо спеціального статусу працівників у прифронтових регіонах та громадах.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/81