Винищувач F-16 упав під час бойового завдання, пілот катапультувався – Повітряні сили

Винищувач F-16 Повітряних сил Збройних сил України зазнав аварії під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту, пілот успішно катапультувався, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Повідомляємо, що 29 липня 2026 року було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 Повітряних сил Збройних сил України. На одному з напрямків фронту пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в середу ввечері.

У Повітряних силах зазначають, що наразі пілот у повній безпеці, його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

Між тим, на місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

Причини інциденту встановлюються, наголосили у повітряному командуванні.