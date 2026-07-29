Блогерка Лумер закликала Адміністрацію США до дотримання санкцій щодо росканалу RT в американських соцмережах

Американська журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер закликає Адміністрацію президента США Дональда Трампа забезпечити дотримання американськими соціальними мережами, зокрема X, санкційного режиму щодо російського державного телеканалу RT (Russia Today) та провести розслідування його діяльності у США.

"Це величезна загроза національній безпеці, і тепер, коли я на власні очі побачила, яких руйнувань RT завдає Україні, я переконана у цьому ще більше", – написала Лумер у соціальній мережі Х у середу.

На закид RT, що вона розпочала "повномасштабну хрестову кампанію проти свого колишнього телеканалу", блогерка зазначила, що у 2021 році написала для нього безкоштовно п'ять статей.

"Мені ніколи не платили, і я веду хрестовий похід, щоб викрити вас, бо ви злісні пропагандисти з бюджетом у $1,8 млрд від комуністичного російського уряду, щоб поширювати отруту та хаос в Інтернеті заради підриву Заходу, президента Трампа та просування інтересів Путіна та безперервної російської агресії", – наголосила Лумер.

Американська журналістка додала, що планує обговорити це питання з Адміністрацією президента США, а також із державним секретарем США Марком Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Серед іншого, Лумер з посиланням на власні підтвердження зазначає, що RT діє спільно з державними медіа Туреччини, Катару та Ірану в соціальних мережах, просуваючи іноземну пропаганду та розпалюючи суспільний розкол у США.

"Мені важко повірити, що RT дозволяють щодня спамити в X, попри накладені на них санкції. Президент Трамп збирається підписати законопроєкт про вторинні санкції, який щойно, минулої ночі, ухвалив Сенат США", – наголосила журналістка.

Вона зауважила, що закликає не до цензури, а до дотримання законів США.

Раніше Лумер заявляла, що її візит до України дозволив їй змінити попередні уявлення про країну та усвідомити, наскільки російська пропаганда впливає на сприйняття України в американських медіа.

Також журналістка висловила думку, що члени Конгресу США могли б провести слухання щодо російської пропаганди та її використання для "розпалювання соціального хаосу в США".

Як повідомлялося, раніше Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.