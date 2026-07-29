Росіяни атакували дроном Глухів, поранено жінку та двох дітей – ОВА

Російські окупаційні війська атакували дроном житловий сектор Глухова (Сумська обл.), постраждали троє людей, зокрема двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Глухів. Увечері російський дрон атакував житловий сектор. Внаслідок ворожого удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждали троє людей, серед них – двоє дітей", – написав він у Телеграмі у середу.
Поранених 10-річну дитину та дорослу жінку госпіталізували. Усім надають необхідну медичну допомогу.