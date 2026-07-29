Зеленський і прем'єр Норвегії обговорили візит до Вашингтону та безпекові ризики, зокрема в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере обговорили результати візиту українського лідера до Вашингтону, а також дипломатичні важелі миру і безпекові ризики, зокрема взимку.

"Говорив із прем'єр-міністром Норвегії. Дякую, Йонасе, за незмінну підтримку й готовність працювати разом. Поінформував про те, як усе пройшло в нас у Вашингтоні. Хороші були зустрічі, є дипломатичний прогрес", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у середу увечері.

Зеленський зазначив, що дуже розраховує, "щоб були практичні результати, і захист від балістики – це перший пріоритет, щоденна потреба. Ракети для "петріотів" і наші спільні виробництва – це те, що рятує життя людей. Важливо, щоб був цей антибалістичний позитив з Америкою".

"Обговорили також можливості підштовхнути Росію до дипломатії. Ризики теж обговорили – передусім те, що може бути зимою. Вдячний Норвегії за готовність підтримати нашу енергетичну стійкість, посилення України перед цією зимою. Узгодили й графік зустрічей", – розповів президент України.