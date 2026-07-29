Ізраїль вважає, що Іран здійснює збагачення урану під горою Пікакс

Ізраїль вважає, що Іран ховає ядерні центрифуги під горою Пікакс (Кух-е Коланг) і продовжує там збагачувати уран, повідомляє в середу The Jerusalem Post із посиланням на джерело.

"Під цією горою є центрифуги, і зараз там здійснюється збагачення урану", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, Ізраїль не вірить, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Джерело також наголосило, що Ізраїль готовий перешкодити будь-яким спробам Тегерана відновити ядерну програму або його ракетний арсенал.

У вівторок американський президент Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели зустріч, на якій обговорювали, зокрема, перспективи протистояння з Іраном. За даними Axios, обговорювалися варіанти укладення угоди з Тегераном, підтримання морської блокади разом із посиленням санкцій, а також відновлення та посилення ударів по Ірану. За словами джерела порталу, Нетаньягу висловив Трампу своє скептичне ставлення до можливості досягти угоди з Іраном.

Раніше глава відділу публічної дипломатії в канцелярії ізраїльського прем'єра Ціпі Хотовелі повідомила, що питання про гору Пікакс, під якою, імовірно, розташований іранський ядерний об'єкт, на зустрічі не порушувалося.