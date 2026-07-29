Нетаньягу заявив Трампу, що Ізраїль збереже військову присутність у Сирії доти, доки не буде усунуто загрози

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок заявив, що військові Ізраїлю не покинуть Сирію, доки з території цієї країни для Ізраїлю зберігаються загрози, повідомляє в середу Axios із посиланням на джерело.

"Ізраїльський чиновник сказав: Нетаньягу повідомив Трампу, що Ізраїль збереже присутність у буферній зоні на півдні Сирії, доки залишається загроза з боку угруповань джихадистів", – інформує портал.

Водночас Нетаньягу показав Трампу карту Сирії, згідно з якою Туреччина контролює 5% території цієї країни, а Ізраїль – 0,1%. Однак, як зазначив порталу неназваний американський чиновник, влада Сирії запросила військових Туреччини до країни та дала згоду на їхнє перебування.

До цього Axios повідомляв, що Трамп у телефонній розмові з Нетаньягу раніше в липні пояснив, що ізраїльським військам час вийти з Сирії та Лівану.

За даними порталу, на зустрічі у вівторок Трамп і Нетаньягу також обговорювали Іран, причому прем'єр пропонував різними способами посилити тиск на Тегеран. Ще однією темою розмови була угода США та Саудівської Аравії в ядерній сфері.

Крім того, за словами джерела, Нетаньягу повідомив американському керівництву про плани зменшити залежність Ізраїлю у військовій сфері від США до нуля протягом 10 років; водночас прем'єр бажає укласти меморандум про взаєморозуміння з цього питання. Зокрема, Нетаньягу доручив ізраїльській оборонній галузі розробити сучасний винищувач на випадок, якщо США припинять постачання винищувачів-бомбардувальників F-35 та інших сучасних літаків.

"Ми говоримо про процес тривалістю 10 років. Ми відкриті до пропозицій, можливо, це відбудеться швидше", – сказав ізраїльський чиновник.