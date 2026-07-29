Зеленський: Обговорили з Туском історичний діалог, оборонну співпрацю і безпеку українців у Польщі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні обговорив з ним велику кількість двосторонніх питань, зокрема, історичний діалог між державами.

"Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – написав Зеленський в Телеграм в середу ввечері за підсумками розмови.

"Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці", – додав голова Української держави.

Як повідомлялося Зеленський прибув до Польщі на зворотному шляху з Вашингтона, де у вівторок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і відвідав церемонію прощання з проукраїнським сенатором Ліндсі Гремом.

Туск за підсумками зустрічі повідомив, що обговорив з Зеленським питання польських інвестицій та польської підтримки України, а також співпрацю в сфері протиповітряної оборони. "Президент Зеленський повідомив мене про хід переговорів у Вашингтоні. Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україні, протиракетну співпрацю та підтримку України у її боротьбі з російським агресором", – написав він.