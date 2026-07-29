Кабмін звільнив заступників міністра освіти Кудрявця та Кузьмичову

Кабінет міністрів звільнив Євгена Кудрявця з посади першого заступника міністра освіти і науки України і Надію Кузьмичову – з посади заступниці міністра освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Також звільнено Марину Слободніченко з посади заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції і Івана Володимировича з посади заступника голови Державної міграційної служби України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема, призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.