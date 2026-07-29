Чоловік вбив лікарку під час проходження ВЛК – Київський ТЦК та СП

У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження ВЛК у Подільському ТЦК, нападника затримали на місці, повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

"Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію. (…) Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла", йдеться у повідомленні ТЦК та СП у Фейсбуці у середу.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з'ясовуються, тривають слідчі дії.

Зазначається, що подія відбулася при проходженні ВЛК у позаштатній військово-лікарській комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

"Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії – це цивільні установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України, їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками", – наголосили у у ТЦК та СП.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у зв'язку з трагедією висловив співчуття рідним, близьким і колегам загиблої. "Дякую працівникам МВС за оперативне затримання нападника. Очікую на швидке й об'єктивне розслідування та притягнення винного до відповідальності", – написав він у Фейсбуці.

"Цей злочин має отримати належну правову оцінку. Водночас ми бачимо ширшу проблему: випадки нападів на медиків, на жаль, не є поодинокими. Саме тому важливо посилити відповідальність за це. У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт №10221, який стосується захисту медиків, працівників системи екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників від протиправних посягань на життя і здоров'я під час виконання службових обов'язків", – додав Ляшко.