Туск повідомив, що обговорив з Зеленським інвестиції, підтримку України та перемовини в США

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили під час зустрічі у польському Любліні в середу питання польських інвестицій та польської підтримки України, а також співпрацю в сфері протиповітряної оборони.

"Президент Зеленський повідомив мене про хід переговорів у Вашингтоні. Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україні, протиракетну співпрацю та підтримку України у її боротьбі з російським агресором", – написав Туск в соцмережі Х за підсумками зустрічі.

Голова польського уряду зазначив, що під час розмови йшлося про підсумки візиту Зеленського до США "та безпеку Польщі, України та всієї Європи".

Як повідомлялося Зеленський прибув Польщі на зворотному шляху з Вашингтона, де у вівторок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і відвідав церемонію прощання з проукраїнським сенатором Ліндсі Гремом.