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Кабмін призначив Галан і Боєва заступниками міністра оборони

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Кабмін призначив Галан і Боєва заступниками міністра оборони
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет міністрів призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, Галан призначено заступником міністра оборони України, а Боєва - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Галан є правозахисницею, співзасновницею та керівницею правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" та співзасновницею благодійної організації з допомоги війську Frontline.Care.

Боєв був звільнений з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції 13 липня поточного року.

Наразі у тво міністра оборони Євгенія Хмари є перший заступник Олексій Вискуб, і заступники Василь Шкураков і Мстислав Банік.

 

#міноборони #кадри
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