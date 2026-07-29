Кабмін призначив Галан і Боєва заступниками міністра оборони

Кабінет міністрів призначив Любов Галан і Сергія Боєва заступниками міністра оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, Галан призначено заступником міністра оборони України, а Боєва - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Галан є правозахисницею, співзасновницею та керівницею правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" та співзасновницею благодійної організації з допомоги війську Frontline.Care.

Боєв був звільнений з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції 13 липня поточного року.

Наразі у тво міністра оборони Євгенія Хмари є перший заступник Олексій Вискуб, і заступники Василь Шкураков і Мстислав Банік.