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П'ятеро цивільних дістали поранень через ворожі обстріли Дніпропетровської області – ОВА

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П'ятеро цивільних дістали поранень через ворожі обстріли Дніпропетровської області – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

П'ятеро людей постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, окупанти майже 50 разів атакували три райони області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Майже 50 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – написав він у Телеграмі у середу.

За його даними, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, магазин, багатоквартирний будинок і приватна оселя. Постраждали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 76-річну жінку та 63-річного чоловіка. Ще дві жінки і чоловік лікуватимуться амбулаторно. На Криворіжжі противник цілив по Грушівській громаді. Понівечений приватний будинок. У Павлоградському районі під ударом були райцентр та Юр'ївська громада. Пошкоджене агропідприємство. Зайнялася пожежа.

 

#дніпропетровська #обстріл
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