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США запровадили санкції проти компаній та суден, що перевозять нафту з Ірану

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США запровадили санкції проти компаній та суден, що перевозять нафту з Ірану

Американська влада запроваджує обмеження щодо десяти компаній, а також восьми суден, які, за заявою Вашингтона, причетні до незаконного перевезення енергоресурсів Ірану через Ормузьку протоку, повідомило в середу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

До санкційних списків внесено компанії з Ірану, Китаю, а також із Маршаллових островів. Крім того, перелічено вісім суден, які ходили під прапорами Ірану та Панами.

Крім того, Мінфін вводить санкції проти двох компаній – Persian Gulf Marine Insurance Company (PGMIC) та HormuzSafe Marine Services Authority, які, за даними США, відіграють ключову роль у стягуванні коштів із суден за право проходу Ормузької протоки в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції. У пресрелізі зазначається, що запроваджена іранською владою схема змушує комерційні судна купувати обов'язкове морське страхування для проходу через протоку.

#нафта #іран #санкції #сша
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