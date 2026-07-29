В Одеській області затримано майора за використання військовослужбовців на роботах із будівництва власного будинку

Правоохоронці в Одеській області затримали та повідомили про підозру майору, командиру військової частини, який протягом кількох місяців залучав підлеглих (більше 80 осіб), а також військовий вантажний транспорт до будівництва власного приватного будинку, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"В Одеській області правоохоронці викрили командира військової частини, який, за даними слідства, упродовж кількох місяців залучав підлеглих до будівництва свого приватного будинку", – написав він у Телеграмі у середу.

За даними Кравченка, під час обшуку на об'єкті було виявлено близько 83 військовослужбовців, які виконували будівельні роботи. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. Зібрані докази свідчать про системний характер таких дій.

"Йдеться не лише про незаконне використання державних ресурсів. Це відволікання військовослужбовців від виконання їхніх прямих обов'язків, що в умовах війни напряму впливає на боєготовність підрозділу", – наголосив генеральний прокурор.

За його словами, наразі майора затримано. За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.