У Вроцлаві під варту взяли нападників, які побили українську пару

Суд у польському Вроцлаві ухвалив рішення про тримісячний тимчасовий арешт для двох чоловіків, підозрюваних у жорстокому нападі на громадян України – під варту потрапили 45-річний Адам Ц. та 27-річний Томаш М., повідомляє Polsatnews.

Слідчі кваліфікували дії нападників як хуліганство та застосування насильства за національною ознакою. 45-річному Адаму Ц. висунули додаткове звинувачення в вчиненні злочину в умовах рецидиву. Йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі, тоді як Томашу М. – до 5 років ув’язнення.

Під час допиту підозрювані не визнали провини, а адвокат одного з них стверджує, що суперечка не мала національного підґрунтя. Наразі правоохоронці продовжують розшук третього учасника нападу та аналізують записи з камер відеоспостереження для встановлення повної хронології подій. Decision суду щодо арешту поки не є остаточним і може бути оскаржене.

Прокурор Беата Ленцька в розмові з журналістами зазначила, що суд "повністю погодився з аргументами прокуратури, викладеними у клопотанні про попереднє ув’язнення".

"Підозрюваний Адам С. відмовився давати пояснення у цій справі як у прокуратурі, так і в залі суду", – додала вона.

На запитання про подробиці недільних подій прокурор відповіла, що інцидент тривав кілька хвилин.

"Все почалося в магазині, а закінчилося за його межами. Усі ці особи переміщалися. Відео, яке з’явилося в інтернеті, є останньою частиною цього інциденту. Поліція та прокуратура вилучили записи з камер відеоспостереження магазину, і ми матимемо можливість хронологічно встановити, як саме розвивалися події", – сказала прокурор.

Як повідомлялося, поліцейські у Вроцлаві (Польща) заарештували двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський (Marcin Kierwiński).

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого, за інформацією у мережі, постраждала українська пара.

Раніше у мережі з’явилась інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині. Про це повідомила мати постраждалої в Threads.