Перший заступник міністра освіти Кудрявець йде з Міносвіти

Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець повідомив про завершення робити в Міносвіти.

"Завершується важливий етап, майже 3,5 роки роботи в уряді. Це був шлях, який поєднав все можливе: шалене відчуття подолання перешкод і викликів, які вважаються нереальними, взаємодія з професійною командою уряду, робота з нашими партнерів, яких ми зарядили хвилюваннями за наші проблеми. Це шлях, який повний спогадів про зроблено вперше, про відкрите, про переможне, але й про висновки через поразки. Це була можливість створювати та змінювати на національному рівні, за яку я персонально вдячний Оксен Лісовий та Михайло Федоров, які повірили та довіряли", – написав Кудрявець в мережі Facebook.

Він додав, що в майбутньому розпочне два "нових шляхи", але розповість про них згодом.

"Поки цей тиждень завершуємо, передаємо справи і бажаємо успіху новому уряду Сергій Корецький та новій політичній команді Андрій Бутенко важливих результатів для нашої країни", – написав Кудрявець.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема, призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.

Тижнем раніше заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова подала у відставку.