У Дністрі фіксується найнижчий рівень води за весь період спостережень

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в басейні річки Дністер склалася критична гідрологічна ситуація. На окремих ділянках зафіксовано найнижчий рівень води за весь період спостережень, повідомляє пресслужба міської адміністрації Одеси.

"У зв’язку з цим мешканців закликають відповідально ставитися до використання питної води та дотримуватися простих рекомендацій: економно використовувати питну воду; за можливості мінімізувати її використання для технічних і господарських потреб; не допускати безпідставних витрат води", – йдеться у повідомленні.

Жителів міста також просять своєчасно повідомляти балансоутримувачів внутрішніх мереж про витоки води для їх оперативного усунення та за можливості використовувати альтернативні джерела води для поливу зелених насаджень, миття територій та інших потреб, які не потребують використання питної води.

"Ощадливе використання водних ресурсів допоможе зменшити навантаження на систему водопостачання та сприятиме збереженню запасів питної води", – наголошується в повідомленні.