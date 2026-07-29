ДБР викрило військового, який планував продати 6 тонн вибухівки

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння командування ЗСУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який організував продаж вибухівки та планував збути загалом 6 тонн вибухової речовини.

"За даними слідства, військовослужбовець однієї з частин, дислокованих на Донеччині, підшукував покупців в одному з месенджерів. Спочатку він виставив на продаж 500 кг сумішевої вибухової речовини", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в середу.

За даними відомства, коли покупець знайшовся, фігурант запропонував зустрітися у Харківській області та продав йому "на пробу" майже 60 кг вибухівки за 100 тис. грн.

"Надалі військовослужбовець планував продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 млн грн", – наголошують в Бюро.

Фігуранту повідомлено про підозру у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу – за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі він скористався цим правом та вніс заставу.

Працівники ДБР встановлюють походження вибухівки та перевіряють її можливу належність до підрозділів Сил оборони України.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.