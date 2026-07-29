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Розпочалася зустріч Зеленського і Туска -ЗМІ

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Розпочалася зустріч Зеленського і Туска -ЗМІ
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

У Любліні (Польща) розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, повідомив польський телеканал ТVP.

"У Любліні розпочалася зустріч прем’єр-міністра Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського. За даними Офісу прем’єр-міністра, переговори мають зосередитися насамперед на підсумку візиту українського лідера до Сполучених Штатів", – йдеться у повідомленні телеканалу.

Зеленський прибув Польщі на зворотному шляху з Вашингтона, де у вівторок зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і відвідав похорон проукраїнського сенатора Ліндсі Грема. За даними канцелярії прем’єра Польщі, сторони, зокрема, обговорять підсумки візиту Зеленського до США та його зустрічі з президентом Трампом.

#зустріч #зеленський #туск
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