На Херсонщині від російських обстрілів загинуло двоє цивільних, ще 10 поранені

Впродовж середи, 29 липня, російські окупанти здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різних типів, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 10 – отримали травми", – йдеться у повідомленні.

Так, вранці у Херсоні ворог атакував цивільні об’єкти за допомогою FPV-дронів. Близько 5:40 загинув 50-річний водій автомобілю, що розвозить хліб; та орієнтовно о 7:10 – 58-річний чоловік, який пересувався вулицею.

Вночі окупанти застосували БпЛА типу "Shahed" у Херсоні – семеро містян отримали травми. Також від російських дронів в обласному центрі постраждало ще троє цивільних.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля церкви, навчально-виробничій комплекс, кав’ярня, магазин, гаражі та автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.