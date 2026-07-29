На південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,8

Сильний землетрус магнітудою 5,8 зафіксовано в середу в районі японського острова Кюсю, повідомляє Kyodo з посиланням на метеорологічне агентство Японії.

Згідно з його даними, землетрус стався в префектурі Кумамото в центральній частині острова.

Загрози цунамі після підземних поштовхів немає.

Приблизно за 40 хвилин у тій самій префектурі стався ще один землетрус магнітудою 4,3. Влада також не оприлюднила попереджень про можливість виникнення цунамі.

У вівторок у тій самій префектурі стався землетрус магнітудою 7,1. Влада повідомила про 18 загиблих і щонайменше 63 постраждалих. Близько 40 тис. домогосподарств у Японії залишилися без електроенергії. Землетрус також спричинив пошкодження будівель, доріг та пожежі.

У зв’язку з загрозою повторення підземних поштовхів влада закликала щонайменше 300 тисяч людей евакуюватися.