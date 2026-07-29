САП: суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи про розкрадання понад 150 млн грн Нацгвардії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи шістьом учасникам схеми заволодіння 150 млн грн Національної гвардії України.

"23–28 липня 2026 року слідчі судді Вищого антикорупційного суду задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосували запобіжні заходи до членів організованої групи, яка заволоділа коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн", – повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у телеграм-каналі в середу.

В САП нагадують, що за даними слідства, у 2024 році для потреб Нацгвардії знадобилася нерухомість для зберігання продовольства військових. "Замість купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовилися з підприємцями, щоб вони придбали приміщення через підконтрольну компанію та одразу перепродали його Нацгвардії за завищеною більш ніж на 143 млн грн ціною", – зазначається в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, залучені оцінювачі за винагороду підробили звіти про оцінку майна, вказавши в них наперед визначену співучасниками завищену вартість.

Крім того, ті самі підприємці у змові з посадовцями Нацгвардії заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій та шин для військових частин.

В САП інформують, що суд обрав колишньому заступнику директора департаменту логістики Головного управління НГУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 20 млн грн застави, колишньому начальнику Центральної бази виробничо-технологічної комплектації — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 29 млн грн.

Колишньому заступнику начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 6 млн грн, а директору підконтрольної організаторам злочину фірми – заставу в розмірі 4 млн грн. Першому з оцінювачів-пособників – заставу в розмірі понад 1,6 млн грн, другому з оцінювачів-пособників – заставу в розмірі 500 тис. грн.

Дії учасників групи кваліфіковано за трьома епізодами за ч. 5 ст. 191 КК України.