Українці найчастіше обирають Карпати серед напрямків для подорожей Україною

Кількість українців, які здійснили хоча б одну подорож Україною за останній рік, становить 66% із загальної вибірки, а найбільш популярним напрямком для подорожей обрано Карпатський регіон – 54%, йдеться у дослідженні, яке було проведено у межах національної програми "Подорож до себе. Шляхи відновлення" на замовлення Brand Ukraine та Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) соціологічною компанією Gradus Research.

"У часи війни культура поведінки трансформувалася і відпочинок став як ресурс для ментального і фізичного здоров’я українців, для того, щоб триматися. Також є ще два важливі чинники, на яких я хотіла б зосередити увагу, це ідентичність як стратегічний ресурс держави і сьогодні туризм у подорожі це найкращий спосіб зміцнити нашу ідентичність. І третій чинник, який стратегічно важливий для повоєнного відновлення – це економічна складова", – зауважила під час презентації дослідження голова державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Наталя Табака, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

У дослідженні зазначалось, що 66% українців вважають внутрішні подорожі доречними, а серед молоді віком від 18-24 років, рівень підтримки туризму найвищий.

Частка військових та ветеранів, які подорожували країною протягом року становить 72% та 69% відповідно. Крім того, 27% здійснили три і більше поїздок.

У дослідженні пояснюється, що для військових туризм є простором для відновлення, таким чином 47% складає фізична реабілітація, 42% – спілкування з родиною, 35% – можливість відволіктися від думок про службу та 16% – культурно-пізнавальний формат.

До найбільш популярних напрямків серед українців також увійшов Львів із показником 51%, 50% – Київ та область та Одеса – 46%.

Найбільша кількість українців – 34% – хочуть здійснити подорож у найближчі пів року до Карпат, 26% – до Закарпаття та 25% – до Одеси.

У досліджені було зафіксовано, що основою туристичної поїздки є потяг – 55%, інші 53% респондентів обирають подорож автомобілем, а 46% – подорожують автобусами та міжміськими маршрутками.

Під час опитування також було виявлено, що для 67% респондентів комфортною сумою витрат на добу, включаючи проживання та харчування, є до 3 тис. грн, у той час як лише 8% готові витратити на добу від 5 тис. грн.

Зазначається, що 42% подорожей тривають протягом двох-трьох днів, однак 33% респондентів обирають тижневі поїздки на чотири-сім днів. 56% українців подорожують із сім’єю, а найбажанішим форматом є природний відпочинок.

Основними способами планування подорожей є самостійний пошук через сайти та застосунки – 63%, вже 42% складають рекомендації від друзів/знайомих.

Що стосується джерел інформації про нові місця для подорожей, то 40% становлять рекомендації від друзів/знайомих, соціальна мережа Instagram, зокрема, рілс, пости та сторіз – 25%, водночас 6% респондентів відповіли, що звертаються за порадою до штучного інтелекту (ШІ).

Загалом, близько 66% респондентів відповіли, що відчувають гостру потребу у психологічному відновленні, тоді як на думку 45% опитаних, подорожі та зміна обстановки є одним із найефективніших способів відновитися.

У межах дослідження було виявлено, що 33% українців почали більше цінувати подорожі країною вже після початку повномасштабного вторгнення, а 11% подорожують Україною через складність виїзду за кордон.

Серед іншого, ризик мобілізації є окремим значущим бар’єром у питанні подорожей. Таким чином серед чоловіків призовного віку цей страх стримує подорожі у 22% випадків, що майже вдвічі більше, ніж серед жінок – 9%.

У релізі ДАРТ пояснюється, що основним зовнішнім бар’єром для відпочинку є також небезпека через воєнні дії, де цей показник складає 65%. Водночас для військовослужбовців критичними є соціальні бар’єри, куди відносять дискомфорт від питань незнайомців про службу (30%) та контраст між цивільним життям і реальністю фронту (33%).

"Ми бачимо, що подорожі Україною стали свідомим вибором людей, які шукають внутрішню точку опори. Крім того, це інвестиція у ментальне здоров’я, підтримку громад та майбутнє відновлення України. Через цю програму ми прагнемо донести просту, але важливу думку: знаходити час для себе та свого психологічного стану – це необхідна умова для нашої спільної стійкості", – цитуються у релізі голова Brand Ukraine Марія Липяцька.

Метод збору для відповідного дослідження здійснювався на основі самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. 1 тис. респондентів – основна цільова аудиторія, чоловіки та жінки віком 18-60 років, які проживають у містах із населенням 50 тис. та більше осіб, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. Період проведення опитування 18 травня – 25 травня 2026 року.